"الخدمات الأرضية" تتحول للربحية بـ40 مليون ريال في الربع الأول

تحولت الشركة السعودية للخدمات الأرضية "الخدمات الأرضية" إلى الربحية في الربع الأول من 2023، بصافي نحو 40.04 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 19.01 مليون ريال في الربع المماثل من 2022، وخسائر نحو 107.77 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن السبب الرئيسي لتحقيق أرباح فصلية على أساس سنوي، يعود إلى الزيادة في الإيرادات بمقدار 139 مليون ريال ما نسبته 33% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، والناتجة عن الارتفاع التدريجي لحركة الطيران.

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وسجلت الشركة ارتفاعاً في إجمالي الربح بمقدار 57 مليون ريال بنسبة 130% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بالرغم من الزيادة في تكلفة الإيردات بمقدار 82 مليون ريال ما نسبته 22% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وتأثرت الأرباح إيجاباً بالزيادة في أرباح الاستثمار في حصص الشركات المستثمر بها عن طريق حقوق الملكيه بمبلغ 7 ملايين ريال، وانخفض مخصص الزكاة خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 6 ملايين ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، إضافة إلى زيادة الدخل من الودائع للآجل بقيمة 11 مليون ريال.