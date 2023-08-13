"العربية للأنابيب" تتحول لتحقيق أرباح 33.2 مليون ريال في الربع الثاني

تحولت الشركة العربية للأنابيب، التي تعمل في مجال إنتاج وبيع أنابيب الصلب، إلى تحقيق أرباح في الربع الثاني من 2023، بلغت قيمتها 33.2 مليون ريال - بعد الضرائب والزكاة -، مقارنة بخسائر 4.2 مليون ريال فى الربع الثاني من 2022.

وأشارت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" أن سبب تحقيق صافي ربح في الربع الثاني من 2023، يعود إلى ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 279% مقارنة بنفس الفترة لعام 2022م حيث بلغت 265 مليون ريال مقابل 70 مليون ريال.

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وذكرت "أنابيب" أن ارتفاع المبيعات جاء مدعوما بالاستمرار في الحصول على مشاريع خلال الفترة الماضية، واستقرار الإنتاج خلال الفترة الماضية في مصنعي الرياض والجبيل وتحسن جداول التوريد.

وقالت إن الاستمرار في إنتاج وتسليم المشاريع التي رست على الشركة خلال الفترة الماضية، دعم الأرباح أيضا، إضافة لارتفاع نسبة هامش مجمل الربح للربع الثاني لعام 2023م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بلغت حوالي 23% مقارنة بنسبة (9.1) % لعام 2022م ما أدى الى تحقيق مجمل ربح يقدر بـ 60.9 مليون ريال مقارنة بخسارة بمبلغ (6.4) مليون ريال.

وخلال النصف الأول من 2023، حققت الشركة 46.6 مليون ريال، أرباحا، مقابل تسجيل خسائر بلغت قيمتها 17.4 مليون ريال، في النصف الأول من 2022.