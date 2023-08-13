"جبل عمر" تسجل خسائر 79.8 مليون ريال في الربع الثاني 2023

سجلت شركة جبل عمر للتطوير صافي خسائر بلغت قيمتها 79.8 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، في الربع الثاني من2023 مقابل صافي خسارة 128.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022، بنسبة تراجع 37.9%.

وقفزت إيرادات "جبل عمر" في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 61%، لتسجل 454 مليون ريال مقابل 281 مليون ريال في الربع المماثل في العام الماضي.

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وبلغت خسائر الشركة في النصف الأول من 2023، نحو 67.9 مليون رياتل، مقابل 311 مليون ربال خسائر في النصف الأول من 2022، بنسبة تراجع 78%.

وقالت "جبل عمر" في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن سبب الانخفاض في صافي الخسارة بمقدار 49 مليون خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 61% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي نتيجة التحسن القوي في معدلات إشغال الفنادق ومعدل أسعار الغرف.

وانخفضت مصروفات الأعباء المالية بنسبة 45% بسبب الرسملة الاضافية لتكاليف التمويل في الربع الحالي، والتي تم تحميلها كمصروف في الربع المماثل من العام السابق بسبب التوقف الجزئي لأنشطة التطوير.

وقالت "جبل عمر" إنه تسجيل مخصص زكاة إضافي بمبلغ 190 مليون ريال والذي أدى إلى تكبد صافي خسارة في الربع الحالي بدلاً من تحقيق ربح صافي قدره 110 مليون ريال في الربع الحالي في حال عدم تسجيل مخصص الزكاة المذكور.