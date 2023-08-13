"سوفت بنك" تجري محادثات لشراء حصة "فيغن فاند" البالغة 25% في "آرم"

قالت مصادر مطلعة إن شركة "سوفت بنك غروب" تجري محادثات للاستحواذ على حصة صندوق "فيجن فاند1" البالغة 25% في آرم ليمتد، مما قد يحقق ربحا للمستثمرين الذين ينتظرون منذ سنوات للحصول على عوائد كبيرة.

و"فيغن فاند1" صندوق استثماري بقيمة 100 مليار دولار تأسس في عام 2017، أما "آرم ليمتد" فهي شركة متخصصة في تصميم الرقائق الإلكترونية. والصندوق والشركة مملوكان لسوفت بنك غروب اليابانية.

مادة اعلانية

وتأتي المناقشات في الوقت الذي تستعد فيه "سوفت بنك" لإدراج مصمم الرقائق على المؤشر "ناسداك" الشهر المقبل بتقييم يتراوح بين 60 و70 مليار دولار.

وإذا أدت المفاوضات إلى اتفاق، فسيقدم المستثمر الياباني في مجال التكنولوجيا مكاسب كبيرة وفورية لمستثمري "فيغن فاند1"، ومنهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق مبادلة في أبوظبي، مما يعوض خسائرهم جراء العديد من رهانات "سوفت بنك" على شركات ناشئة مثل مزود مساحات العمل "وي وورك" و"دي.دي غلوبال" لوسائل النقل التشاركي.

وربما يكون البديل لذلك هو السماح لـ"فيغن فاند1" ببيع أسهمه في آرم في سوق الأسهم بمرور الوقت بعد طرح عام أولي، لكن هذا يستغرق عادة ما بين سنة إلى سنتين على الأقل بالنظر إلى حجم الحصة. كما أنه سيكون أيضا أكثر خطورة على مستثمري الصندوق لاحتمال انخفاض أسهم آرم بعد الطرح العام.

وعاد صندوق "فيغن فاند1" إلى الربحية في الربع الفائت بفضل حماس المستثمرين إزاء الذكاء الاصطناعي الذي عزز قيمة بعض الشركات الناشئة التي استثمر فيها.

ومع ذلك، فقد منعت خسائر الصندوق السابقة "سوفت بنك" من تأمين مستثمرين خارجيين لصندوق "فيغن فاند2" الذي جاء رأس ماله البالغ 56 مليار دولار من الشركة اليابانية وإدارتها، مثل الرئيس التنفيذي للمجموعة ماسايوشي سون.

كما قد يؤدي تحقيق مكاسب كبيرة غير متوقعة لمستثمري "فيغن فاند1" إلى تعزيز فرص "سوفت بنك" في الاستفادة منهم للحصول على رأس المال مرة أخرى في المستقبل، إذ تدرس المجموعة تأسيس صندوق استثماري ثالث باسم "فيغن فاند3".

وقالت المصادر إن سون، الذي عين بنك الاستثمار "راين غروب" لتقديم المشورة لـ"سوفت بنك" بشأن هذه المفاوضات، قد تنحى عن المحادثات بشأن صندوق "فيغن فاند1" حتى يتخذ الصندوق قرارا بشكل مستقل لصالح مستثمريه.

وأضاف أحد المصادر أن المفاوضات تديرها لجنة الاستثمار في "فيغن فاند1" والمجلس الاستشاري للاستثمار في "سوفت بنك" بحضور ممثلين عن المستثمرين.