أرباح "إم آي إس" تقفز 193% إلى 49.5 مليون ريال في الربع الثاني

ارتفعت أرباح شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" بنسبة 193% إلى 49.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2023، مقابل 16.85 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وعلى أساس فصلي ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 6.29% في الربع الثاني، مقابل 46.57 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الزيادة في الأرباح تعود إلى النمو في إيرادات جميع المنتجات والخدمات، فيما يأتي النمو في الإيرادات نتيجة زيادة الأعمال وطلبات الشراء والعقود الجديدة خلال السنة الحالية.

وسجلت الشركة أرباحا إجمالية بلغت 78.92 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنة بـ 48.21 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق مسجله نسبة نمو قدرها 63.70%. يعزي ذلك إلى الزيادة في الإيرادات والكفاءة التشغيلية.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 49.93 مليون ريال، مقارنة بـ 19.13 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق مسجلا زيادة بلغت 161%.