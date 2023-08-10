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سوق السعودية

"إم آي إس" تجدد وتعدل اتفاقية تسهيلات مع "السعودي الأول" بـ270 مليون ريال

بهدف تسهيلات خطابات ضمان

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم أي إس" عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع "البنك السعودي الأول".

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول" السعودية، اليوم الخميس، إن تاريخ الحصول على التمويل يوم 2 أغسطس/آب 2023، وتبلغ قيمته نحو 279.10 مليون ريال، حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2023.

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وأوضحت أن اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند أمر، والهدف من التمويل تسهيلات خطابات ضمان، وتم توقيع الاتفاقية بتاريخ 9 أغسطس/آب 2023.

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