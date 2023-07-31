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سوق السعودية

"إم آي إس" تجدد وتعدل اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع "الأهلي السعودي"

بهدف تسهيلات خطابات ضمان

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم أي إس) عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي السعودي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول" السعودية، اليوم الاثنين، إن تاريخ الحصول على التمويل يوم 24 يوليو 2023، وتبلغ قيمته 11.36 مليون ريال تقريبا، حتى 31 أغسطس 2023.

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وأوضحت أن اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند أمر، والهدف من التمويل تسهيلات خطابات ضمان، وتم توقيع الاتفاقية بتاريخ 31 يوليو 2023.

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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، يوم 11 يوليو الجاري عن موافقة مجلس الإدارة على تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100% مقرها مدينة الرياض، مختصة بإدارة وتشغيل وتسويق مراكز البيانات.

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