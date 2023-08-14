أكبر مساهم في "شعاع كابيتال" الإماراتية يعتزم بيع حصته

قال أكبر مساهم في شركة "شعاع كابيتال" للاستثمار الإماراتية، جاسم الصديقي إنه سيتنحى عن منصبه وإنه سيبيع حصته في الشركة البالغة 30%.

وقالت "شعاع"، في إفصاح لسوق دبي المالي، إن الصديقي استقال من عضوية مجلس إدارة الشركة.

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وأكملت الشركة، العام الماضي، طرحا عاما أوليا بقيمة 100 مليون دولار لشركة استحواذ لأغراض خاصة في بورصة ناسداك بنيويورك.

وقال الصديقي، في منشور له على منصة "لينكد إن" إنه "سيترك "شعاع" ليغزو عالم التكنولوجيا والأبحاث والأوساط الأكاديمية".

وأضاف "تماشيا مع هذا التحول وتطور توجهاتي وجهودي، قررت نقل حصتي في "شعاع كابيتال" لأمهد الطريق لمساهمين جدد".

وبحسب التقرير السنوي للشركة، كان الصديقي يمتلك 29.99% من شركة "شعاع" حتى نهاية عام 2022. كما كانت "دايركت أكسيس إنفستمنت" تمتلك 27.3%، ويمتلك "الباهر" للتطوير العقاري 8.32%، ولم يمتلك أي مساهمين آخرين أكثر من 5% في نهاية العام الماضي.

ونقلت "بلومبرغ نيوز"، اليوم الاثنين عن مصادر مطلعة لم تذكر أسماءها، القول إن مساهمين في "شعاع"، يمتلكون بشكل جماعي أكثر من 50% ومن بينهم الصديقي، يتطلعون إلى بيع حصصهم ويجرون محادثات مع مستشارين محتملين.

وقالت "بلومبرغ" إنهم يفضلون البيع لمشتر استراتيجي واحد أو لكونسورتيوم لكنهم قد يقررون عدم بيع حصتهم أو بيع جزء منها فقط.