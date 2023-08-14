أرباح "بن داود" تقفز 55.5% إلى 65.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2023

ارتفع صافي أرباح شركة شركة "بن داود" القابضة بنسبة 55.49% في الربع الثاني من 2023 إلى نحو 65.8 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 42.3 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي الأرباح بنسبة 26.1% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 52.2 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت "بن داود" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن نمو الأرباح الفصلية في الربع الثاني من 2023، على أساس سنوي، تعود إلى زيادة المبيعات، وتحسن هامش إجمالي الربح، والتي قابلها زيادة جزئية في المصروفات التشغيلية.

وارتفعت أرباح الشركة في النصف الأول من 2023، بنسبة 9.5% إلى 118.03 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح بقيمة 107.79 مليون ريال في النصف المقارن قبل عام.