أرباح "دار المعدات" تهبط 91.5% في الربع الثاني من 2023

أعلنت شركة "دار المعدات" الطبية والعلمية عن تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بـ 1.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2023، مقارنة بـ 16.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب بيان على "تداول السعودية" اليوم الاثنين، فقد انخفض صافي الربح خلال الربع الثاني بنسبة 91.46%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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وطبقاً للبيان، فقد سجلت الأرباح تراجعاً بنحو 78%، مقارنة بالفصل السابق، حيث وصلت إلى نحو 6.3 مليون ريال.

وذكرت أن انخفاض الأرباح الفصلية بالربع الثاني من 2023 على أساس سنوي، يرجع إلى زيادة رواتب وأجور الكوادر الطبية بعام 2023م ووجود حسميات على مستخلصات سابقة.

"ارتفاع في تكلفة المشاريع من عمالة وقطع غيار ومقاولي باطن، ومخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة وتكاليف التمويل وانخفاض الإيرادات الأخرى"، بحسب الشركة.

وأشارت إلى أنه قد تم ترسية عدة مشاريع على الشركة (تم الإعلان عنها خلال الفترات الماضية)، وتم استلام بعضها خلال الربع الثاني، وسيتم استلام الجزء المتبقي خلال النصف الأخير من 2023م و 2024م مما سيؤثر إيجاباً على النتائج المالية قبل انتهاء السنة الحالية 2023م وما بعدها.

وتراجعت أرباح الشركة في النصف الأول من 2023، بنسبة 76.74% إلى 7.7 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح بقيمة 33.1 مليون ريال في النصف المقارن قبل عام.