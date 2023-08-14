5 سبتمبر.."أسمنت المدينة" توزع 4% أرباحا نقدية عن النصف الأول
بواقع 0.4 ريال للسهم
قرر مجلس إدارة شركة أسمنت المدينة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2023م ومن رصيد الأرباح المبقاة بما يعادل 4% من القيمة الاسمية للسهم.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن إجمالي مبلغ التوزيعات 56 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع 140 مليون سهم، بواقع 0.4 ريال للسهم.
وتكون الأحقية في التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الخميس 17 أغسطس 2023 م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بتداول في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وتاريخ التوزيع 5 سبتمبر 2023.
وكان صافي ربح شركة أسمنت المدينة قد انخفض في الربع الثاني من العام الجاري بمعدل طفيف بلغ 2.21%، إلى 24.29 مليون ريال، مقابل 24.84 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي.
وسجلت إيرادات الشركة في الربع لثاني من العام الجاري 77.79 مليون ريال، مقابل 89.23 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي وبتراجع نسبته 12.82%.
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