البورصة المصرية
"أوراسكوم للتنمية" المصرية تحقق أعلى مبيعات نصف سنوية في تاريخها
بلغت قيمتها 7.5 مليار جنيه
وضع القراءة
100% حجم الخط
ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة أوراسكوم للتنمية بنحو 58% إلى 622 مليون جنيه، مقابل 394.6 مليون جنيه خلال الربع الثاني من 2022.
وعزت الشركة ارتفاع أرباح الربع الثاني إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 71% إلى 3.2 مليار جنيه.
مادة اعلانية
وذكرت الشركة أنها حققت 4.7 مليار جنيه مبيعات عقارية خلال الربع الثاني من العام الحالي بزيادة قدرها 78%.
وحققت الشركة مبيعات بقيمة بلغت 4.7 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023 بزيادة 78,1% مقابل 2.7 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022.
وبلغت المبيعات العقارية للشركة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 7.5 مليار جنيه وبزيادة نسبتها 59.9% عن النصف الأول من عام 2022، وهي أعلى مبيعات نصف سنوية محققة في تاريخها.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
أبوظبي تسجل ارتفاعا 16.6% في عدد الرخص الصناعية الجديدة خلال عاماستثمارات المصانع العاملة في الإمارة ترتفع إلى 384.06 مليار درهم اقتصاد
-
"تسلا" تطرح فئات جديدة من سياراتها أرخص 10000 دولاريبدأ الطراز القياسي S وX بسعر 78،490 دولاراً و88،490 دولاراً قصص اقتصادية
-
ارتفاع أرباح "إيديتا" المصرية 116% إلى 810 ملايين جنيه في النصف الأولمقابل 374.91 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية