"أوراسكوم للتنمية" المصرية تحقق أعلى مبيعات نصف سنوية في تاريخها

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة أوراسكوم للتنمية بنحو 58% إلى 622 مليون جنيه، مقابل 394.6 مليون جنيه خلال الربع الثاني من 2022.

وعزت الشركة ارتفاع أرباح الربع الثاني إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 71% إلى 3.2 مليار جنيه.

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وذكرت الشركة أنها حققت 4.7 مليار جنيه مبيعات عقارية خلال الربع الثاني من العام الحالي بزيادة قدرها 78%.

وحققت الشركة مبيعات بقيمة بلغت 4.7 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023 بزيادة 78,1% مقابل 2.7 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022.

وبلغت المبيعات العقارية للشركة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 7.5 مليار جنيه وبزيادة نسبتها 59.9% عن النصف الأول من عام 2022، وهي أعلى مبيعات نصف سنوية محققة في تاريخها.