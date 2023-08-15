"فاديكو" تتحول إلى الربحية في النصف الأول من العام بمليوني ريال

تحولت شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان "فاديكو" إلى الربحية في النصف الأول من العام الجاري بقيمة 2.08 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 199 ألف ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن إيرادات النصف الأول من العام الجاري بلغت 30 مليون ريال، مقابل27.13 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي وبزيادة نسبتها 10.67%.

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وأوضحت أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي يعود إلى انخفاض أسعار المواد الأولية الخام وارتفاع سعر المنتجات وزيادة الإيرادات الأخرى.