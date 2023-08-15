"كابلات الرياض" توقع اتفاق تسهيلات بـ600 مليون ريال مع بنك التصدير

أعلنت شركة مجموعة كابلات الرياض عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع بنك التصدير والاستيراد السعودي لتمويل احتياجات رأس المال العامل الخاصة بأنشطة التصدير وما قبل التصدير، بقيمة 600 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر يغطي 100% من قيمة التسهيلات الائتمانية.

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وأوضحت أن التسهيلات تهدف لتمويل احتياجات رأس المال العامل الخاصة بأنشطة التصدير، وتمويل احتياجات رأس المال العامل لأنشطة ما قبل التصدير.

وأشارت إلى أن التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.