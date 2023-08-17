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سينومي ريتيل
سينومي ريتيل
سوق السعودية

الخسائر المتراكمة لـ"سينومي ريتيل" تهبط إلى 10% من رأس المال

لتسجل 115 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2023

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه "سينومي ريتيل" عن انخفاض الخسائر المتراكمة للشركة، من 29.3% في 31 مارس 2023م لتصبح 10% في 30 يونيو 2023م من رأس المال الحالي البالغ 1.147 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الخسائر المتراكمة بلغت 292 مليون ريال (25% من رأس المال) اعتبارًا من 1 يناير 2023م، والتي انخفضت إلى 115 مليون ريال (10% من رأس المال) كما في 30 يونيو 2023م.

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وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر المتراكمة إلى اتباع أمرين:

1 - 77 مليون ريال من أثر إعادة بيان اعتباراً من 1 يناير 2022م.

2 - تحقيق أرباح قدرها 112 مليون ريال لفترة 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023.

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