"أسمنت أم القرى" تعلن قبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة

أعلنت شركة "أسمنت أم القرى" عن قرار مجلس إدارة الشركة، بقبول استقالة ماجد طارق غرباوي من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، والمقدمة بتاريخ 9 أغسطس 2023م، لظروفه الخاصة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الاستقالة تسري اعتبارا من تاريخ 19 أكتوبر 2023م.

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وأشارت الشركة إلى أنها ستعلن عن أي تطورات في حال تعيين رئيس تنفيذي جديد في حينه.