سوق السعودية
"أسمنت أم القرى" تعلن قبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة
الاستقالة تسري اعتبارا من تاريخ 19 أكتوبر 2023م
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أعلنت شركة "أسمنت أم القرى" عن قرار مجلس إدارة الشركة، بقبول استقالة ماجد طارق غرباوي من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، والمقدمة بتاريخ 9 أغسطس 2023م، لظروفه الخاصة.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الاستقالة تسري اعتبارا من تاريخ 19 أكتوبر 2023م.
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وأشارت الشركة إلى أنها ستعلن عن أي تطورات في حال تعيين رئيس تنفيذي جديد في حينه.
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