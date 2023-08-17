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سوق السعودية

"أسمنت أم القرى" تعلن قبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة

الاستقالة تسري اعتبارا من تاريخ 19 أكتوبر 2023م

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "أسمنت أم القرى" عن قرار مجلس إدارة الشركة، بقبول استقالة ماجد طارق غرباوي من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، والمقدمة بتاريخ 9 أغسطس 2023م، لظروفه الخاصة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الاستقالة تسري اعتبارا من تاريخ 19 أكتوبر 2023م.

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وأشارت الشركة إلى أنها ستعلن عن أي تطورات في حال تعيين رئيس تنفيذي جديد في حينه.

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