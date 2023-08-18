جيه.بي مورغان يعين خالد فايز رئيسا تنفيذيا لوحدته السعودية

أعلن بنك جيه.بي مورغان تشيس، اليوم الخميس، تعيين خالد فايز رئيسا تنفيذيا لشركة جيه.بي مورغان العربية السعودية، التي تعد ذراعه في المملكة فيما يتعلق بالأوراق المالية.

وجيه.بي مورغان هو المؤسسة المالية الوحيدة، التي يقع مقرها في الولايات المتحدة ولديها رخصتا تشغيل في السعودية.

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