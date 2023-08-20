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مجموعة سليمان الحبيب
مجموعة الدكتور سليمان الحبيب
سوق السعودية

السيطرة على حريق بمستشفى قيد الإنشاء تابع لمجموعة "سليمان الحبيب"

المشروع عليه تغطية تأمينية عن مثل هذه المخاطر

دبي - العربية.نت
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أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية عن وقوع حريقٍ في مشروع مستشفى شركة شمال الرياض للرعاية الطبية التابعة للمجموعة، وهو قيد الإنشاء الواقع على طريق أنس بن مالك بمدينة الرياض، مساء يوم الخميس بتاريخ 1 صفر 1445هـ الموافق 17 أغسطس 2023م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الحريق تمّت السيطرة عليه وإخماده، ويجري العمل حالياً وبالتعاون مع الجهات المختصة على التحقُّق من الأسباب الفنية للحريق، كما تعمل المجموعة على تقييمٍ كاملٍ للأضرار والآثار الناتجة عن الحريق، مع العلم بأن المشروع عليه تغطية تأمينية عن مثل هذه المخاطر وفقاً للشروط والأحكام المنظّمة لها.

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أشارت إلى أنه سوف يتم استئناف الأعمال في المشروع بعد التأكد من سلامة موقع المشروع وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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وذكرت أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تفاصيلٍ أو أي تطوراتٍ جوهرية أخرى في حينه وفق الأنظمة ذات العلاقة بما في ذلك أي تأثير للحريق على موعد تاريخ تشغيل المشروع.

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