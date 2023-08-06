"الحبيب الطبية" تعلن توزيع 10% أرباحاً نقدية عن الربع الثاني

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام المالي 2023 بنسبة 10%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إجمالي قيمة التوزيع 350 مليون ريال، موزعاً على عدد 350 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال.

مادة اعلانية

وأوضحت أن أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين ستكون المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 10 أغسطس 2023م ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأضافت أن تاريخ التوزيع يوم الاثنين 28 أغسطس 2023.

كانت البيانات المالية لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، أظهرت ارتفاع صافي أرباح الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 22.3% إلى 486.97 مليون ريال، قياسا على 398 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس فصلي، انخفضت أرباح المجموعة بنسبة 0.47% في الربع الثاني، قياسا على أرباح بقيمة 489.27 مليون ريال في الربع الأول من العام.