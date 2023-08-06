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نمو الأرباح الفصلية لمجموعة سليمان الحبيب 15% إلى 398 مليون ريال
سليمان الحبيب للخدمات الطبية
سوق السعودية

"الحبيب الطبية" تعلن توزيع 10% أرباحاً نقدية عن الربع الثاني

تبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام المالي 2023 بنسبة 10%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إجمالي قيمة التوزيع 350 مليون ريال، موزعاً على عدد 350 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال.

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وأوضحت أن أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين ستكون المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 10 أغسطس 2023م ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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وأضافت أن تاريخ التوزيع يوم الاثنين 28 أغسطس 2023.

كانت البيانات المالية لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، أظهرت ارتفاع صافي أرباح الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 22.3% إلى 486.97 مليون ريال، قياسا على 398 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس فصلي، انخفضت أرباح المجموعة بنسبة 0.47% في الربع الثاني، قياسا على أرباح بقيمة 489.27 مليون ريال في الربع الأول من العام.

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