تراجع أرباح "وجا" في النصف الأول من العام 35% إلى 5.3 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة وجا في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 35.4% إلى 35.5 مليون ريال مقابل 8.29 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن إيرادات النصف الأول من العام الجاري تراجعت بنسبة 6.7 %إلى 41 مليون ريال، مقابل 43.96 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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وذكرت الشركة سبب انخفاض صافي الربح فى النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات إضافة إلى زيادة تكلفة الإيرادات وزيادة في المصاريف التمويلية، وزيادة مخصص الزكاة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.