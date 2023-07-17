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سوق السعودية

"وجا" تحصل على عقد بـ 21 مليون ريال من " الخريف لتنقية المياه"

مدته 8 أشهر

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة وجا ، اليوم الاثنين، عقد مشروع تأهيل وتأثيث مقر شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، مقابل 21.3 مليون ريال تقريبا، شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن عقد تأهيل وتأثيث مقر شركة الخريف يتضمن الأعمال المعمارية والكهربائية والميكانيكية وأعمال توريد وتركيب الأثاث، ومدته 8 أشهر.

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وتوقعت الشركة أثرا ماليا إيجابيا على إيراداتها، لكنها لم تحدد الفترة التي سينعكس فيها هذا الأثر.

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