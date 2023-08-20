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المعذر ريت
صندوق المعذر ريت
سوق السعودية

صندوق "المعذر ريت" يوزع3.7% أرباحا نقدية عن النصف الأول من العام

بواقع 0.31 ريال لكل وحدة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 3.7% على مالكي وحدات صندوق "المعذر ريت" عن النصف الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الأرباح الموزعة 19 مليون ريال وستكون التوزيعات النقدية على أساس 61.37 مليون وحدة قائمة، بواقع 0.31 ريال لكل وحدة.

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وذكرت أن نسبة التوزيع إلى السعر الأولي للوحدة تبلغ 3.1%، بينما تبلغ نسبة التوزيعات 3.7% من صافي قيمة الأصول، كما في تاريخ 30 يونيو 2023.

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وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023م (نهاية تداول يوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023)، وسيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام من تاريخ الاستحقاق.

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