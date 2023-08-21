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إنماء الروابي
إنماء الروابي
سوق السعودية

مجلس إدارة "إنماء الروابي" يوصي بتوزيع 2.25% أرباحا نقدية عن النصف الأول

حصة السهم من التوزيع 0.25 ريال

دبي - العربية.نت
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قرر مجلس إدارة شركة إنماء الروابي في اجتماعه اليوم بتاريخ 21 أغسطس 2023 التوصية للجمعية العامة بتوزيع 2.25% أرباح نقدية على المساهمين من النصف الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة إن في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن إجمالي مبلغ التوزيعات 10 ملايين ريال، وعدد الأسهم المستحقة 40 مليون سهم، ومن ثم تكون حصة السهم من التوزيع 0.25 ريال.

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وذكرت أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم إعلان تاريخ التوزيع لاحقا.

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وسيتم تحديد موعد الجمعية العامة بعد الحصول على الموافقات النظامية والتي سيتم من خلالها اعتماد توصية مجلس الإدارة بهذا الخصوص.

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