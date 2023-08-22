سوق السعودية
ارتفاع أرباح "الوسائل الصناعية" 9.6% إلى17.7 مليون ريال في النصف الأول
نتيجة نمو المبيعات 25%
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ارتفع صافي ربح شركة "الوسائل الصناعية" بعد الزكاة والضريبة بنسبة 9.6% إلى 17.7 مليون ريال خلال النصف الأول مقابل 16.1 مليون ريال في النصف المماثل من العام الماضي.
وقالت الشركةفي بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن إيرادات النصف الأول من العام الجاري بلغت 207.6 مليون ريال بزيادة 25.23% عن إيرادات الفترة المناظرة من العام الماضي والتي بلغت 165.7مليون ريال.
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وعزت الشركة الزيادة في صافي الربح إلى نمو المبيعات بنسبة 25% خلال تلك الفترة.
وسجل إجمالي حقوق المساهمين "بعد استبعادحقوق الأقلية" 345.1 مليون ريال في النصف الأول من العام مقابل 329.9 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع 4.6%.
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