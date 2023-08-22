اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الشركة الطبية العربية
الشركة الطبية العربية العالمية القابضة
سوق السعودية

تابعة لـ"الطبية العربية" توقع عقداً مع "نوبكو" بـ25.8 مليون ريال

مدته 141 يوما

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة عن توقيع شركتها التابعة والمملوكة لها بنسبة 100%، "الفيصلية للأنظمة الطبية"، عقدا بقيمة 25.89 مليون ريال مع الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو) والخاص بالمنافسة رقم NPT0028/22 لتوريد أجهزة طبية عامة، وفقاً لما نصت عليه شروط العقد.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن تاريخ توقيع العقد 21 أغسطس 2023، وسبقت ترسية المنافسة على الشركة يوم 17يوليو 2023.

مادة اعلانية

وتصل مدة العقد 141يوماً اعتبارا من تاريخ إصدار التعميد أو تاريخ إبرام العقد من قبل الطرفين أو أيهما أسبق، وتوقعت أن يظهر الأثر المالي على نتائج السنة المالية في النصف الثاني للعام 2023.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
صورة مزيفة لاعتقال ترمب تنتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل صورة مزيفة لاعتقال ترمب تنتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط