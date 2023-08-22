تابعة لـ"الطبية العربية" توقع عقداً مع "نوبكو" بـ25.8 مليون ريال

أعلنت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة عن توقيع شركتها التابعة والمملوكة لها بنسبة 100%، "الفيصلية للأنظمة الطبية"، عقدا بقيمة 25.89 مليون ريال مع الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو) والخاص بالمنافسة رقم NPT0028/22 لتوريد أجهزة طبية عامة، وفقاً لما نصت عليه شروط العقد.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن تاريخ توقيع العقد 21 أغسطس 2023، وسبقت ترسية المنافسة على الشركة يوم 17يوليو 2023.

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وتصل مدة العقد 141يوماً اعتبارا من تاريخ إصدار التعميد أو تاريخ إبرام العقد من قبل الطرفين أو أيهما أسبق، وتوقعت أن يظهر الأثر المالي على نتائج السنة المالية في النصف الثاني للعام 2023.