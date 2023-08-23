سوق السعودية
أرباح "لدن للاستثمار" تقفز 143.7% إلى 73.15 مليون ريال في النصف الأول
سجلت إيرادات بـ 652.1 مليون ريال خلال الأشهر الـ6 الأولى من 2023
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سجلت شركة لدن للاستثمار، أرباحا بلغت 73.15 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع نسبته 143.73% مقارنة بأرباح قدرها 30.01 مليون ريال، حققتها الشركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأربعاء، أن سبب تحقيق الأرباح خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام 2023 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، يعود إلى النمو في الإيرادات وصافي الربح في المجموعة نتيجة التحسن الكبير في قطاع التطوير العقاري من المشاريع العقارية التي تنفذها الشركة والتي تتميز بهوامش ربح جيدة.
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وحققت الشركة نموا في إيرادات المجموعة في النصف الأول من العام 2023م بنسبة 27% إلى 652.1 مليون ريال، مقارنة بنحو 513.89 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام 2022م.
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