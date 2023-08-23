اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Microsoft logo is seen on a smartphone placed on displayed Activision Blizzard logo in this illustration taken January 18, 2022. (Reuters)
شعار كلا من مايكروسوفت وأكتيفيجن (رويترز)
شركات

خطوة جديدة من "أكتيفيجن" تمهد لإتمام أكبر صفقة بتاريخ ألعاب الفيديو

مطورة لعبة "كول أوف ديوتي" ستبيع حقوق البث إلى شركة أوبي سوفت إنترتينمنت

لندن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت شركة أكتيفيجن بليزارد مطورة لعبة "كول أوف ديوتي" إنها ستبيع حقوق البث إلى شركة أوبي سوفت إنترتينمنت في محاولة جديدة للحصول على موافقة هيئة المنافسة والأسواق البريطانية على اتفاق تستحوذ مايكروسوفت بموجبه على أكتيفيجن مقابل 69 مليار دولار.

وارتفع سهم أكتيفيجن 1.1% بينما صعد سهم مايكروسوفت 0.7% قبل ظهر اليوم في نيويورك. وأغلق سهم أوبي سوفت المدرجة في باريس على ارتفاع 8.8%، لتحقق أكبر مكاسب في مؤشر ستوكس 600 الأوروبي.

مادة اعلانية

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت عن أكبر صفقة في تاريخ ألعاب الفيديو في أوائل عام 2022 ولكن هيئة المنافسة والأسواق البريطانية وقفت حجر عثرة أمام عملية الاستحواذ بسبب قلقها من أن يتوسع عملاق التكنولوجيا الأميركي في سيطرته على سوق الألعاب السحابية.

"ميتا" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي يترجم الأحاديث بين عشرات اللغات شركات ذكاء اصطناعي "ميتا" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي يترجم الأحاديث بين عشرات اللغات

وبعد مباحثات استمرت شهورا، قالت هيئة المنافسة والأسواق يوم الثلاثاء إنها متمسكة بقرارها بعدم إقرار الاتفاق، مما أجبر مايكروسوفت على وضع بنود جديدة.

وبموجب هذه البنود، لن يكون بوسع مايكروسوفت إصدار بعض ألعاب أكتيفيجن، مثل "أوفر ووتش" و"ديابلو" حصريا على خدمة البث السحابي المملوكة لها، إكس بوكس كلاود جيمنج، أو التحكم حصريا في شروط الترخيص الخاصة بخدمات المنافسين.

وبدلا من ذلك، ستحصل أوبي سوفت الفرنسية على حقوق البث السحابي لألعاب أكتيفيجن الحالية على أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم وأي ألعاب جديدة تصدرها الشركة في السنوات الخمس عشرة القادمة.

وقالت مايكروسوفت اليوم إنها تعتقد أن البنود الجديدة "مختلفة بصورة جوهرية" وإنها تتوقع أن تراجعها هيئة المنافسة والأسواق بحلول 18 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت الهيئة إنها ستدرس الصفقة الجديدة كما هو معتاد مع انتهاء المرحلة الأولى في 18 أكتوبر/تشرين الأول.

ومددت الشركتان الأميركيتان بالفعل الموعد النهائي لإتمام الصفقة بعد أن استغرقت العملية التنظيمية وقتا أطول من المتوقع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سقوط قارب مهاجرين سوريين ولبنانيين في أيدي قراصنة ليبيين.. أين اختفوا؟ سقوط قارب مهاجرين سوريين ولبنانيين في أيدي قراصنة ليبيين.. أين اختفوا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط