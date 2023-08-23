خطوة جديدة من "أكتيفيجن" تمهد لإتمام أكبر صفقة بتاريخ ألعاب الفيديو

قالت شركة أكتيفيجن بليزارد مطورة لعبة "كول أوف ديوتي" إنها ستبيع حقوق البث إلى شركة أوبي سوفت إنترتينمنت في محاولة جديدة للحصول على موافقة هيئة المنافسة والأسواق البريطانية على اتفاق تستحوذ مايكروسوفت بموجبه على أكتيفيجن مقابل 69 مليار دولار.

وارتفع سهم أكتيفيجن 1.1% بينما صعد سهم مايكروسوفت 0.7% قبل ظهر اليوم في نيويورك. وأغلق سهم أوبي سوفت المدرجة في باريس على ارتفاع 8.8%، لتحقق أكبر مكاسب في مؤشر ستوكس 600 الأوروبي.

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وكانت مايكروسوفت قد أعلنت عن أكبر صفقة في تاريخ ألعاب الفيديو في أوائل عام 2022 ولكن هيئة المنافسة والأسواق البريطانية وقفت حجر عثرة أمام عملية الاستحواذ بسبب قلقها من أن يتوسع عملاق التكنولوجيا الأميركي في سيطرته على سوق الألعاب السحابية.

وبعد مباحثات استمرت شهورا، قالت هيئة المنافسة والأسواق يوم الثلاثاء إنها متمسكة بقرارها بعدم إقرار الاتفاق، مما أجبر مايكروسوفت على وضع بنود جديدة.

وبموجب هذه البنود، لن يكون بوسع مايكروسوفت إصدار بعض ألعاب أكتيفيجن، مثل "أوفر ووتش" و"ديابلو" حصريا على خدمة البث السحابي المملوكة لها، إكس بوكس كلاود جيمنج، أو التحكم حصريا في شروط الترخيص الخاصة بخدمات المنافسين.

وبدلا من ذلك، ستحصل أوبي سوفت الفرنسية على حقوق البث السحابي لألعاب أكتيفيجن الحالية على أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم وأي ألعاب جديدة تصدرها الشركة في السنوات الخمس عشرة القادمة.

وقالت مايكروسوفت اليوم إنها تعتقد أن البنود الجديدة "مختلفة بصورة جوهرية" وإنها تتوقع أن تراجعها هيئة المنافسة والأسواق بحلول 18 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت الهيئة إنها ستدرس الصفقة الجديدة كما هو معتاد مع انتهاء المرحلة الأولى في 18 أكتوبر/تشرين الأول.

ومددت الشركتان الأميركيتان بالفعل الموعد النهائي لإتمام الصفقة بعد أن استغرقت العملية التنظيمية وقتا أطول من المتوقع.