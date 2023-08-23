"جاز" توقع اتفاقية لتأسيس شركة مع "تيوبفيت إنجينيرز" الهندية

وقعت شركة جاز العربية للخدمات اتفاقية شراكة بتاريخ الثلاثاء 22 أغسطس 2023م، مع شركة "تيوبفيت إنجينيرز" الهندية لإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة (الشركة الجديدة) لتصنيع تركيبات الأجهزة المتنوعة والصمامات تحت المسمى "شركة مصنع تيوبفيت إنجينيرز - شركة ذات مسؤولية محدودة"مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء إن رأس مال الشركة الجديدة يبلغ 5 ملايين ريال عند التأسيس، وتبلغ ملكية شركة مصنع تيوبفيت إنجينيرز الهندية 53%، وشركة جاز العربية للخدمات 47%.

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وستقوم شركة جاز العربية للخدمات بتمويل حصتها من هذا الاستثمار – والبالغة 2.35 مليون ريال – ذاتياً من مصادر الشركة.

وتوقعت أن يكون للشركة الجديدة تأثير مالي إيجابي على شركة جاز العربية للخدمات على المدى الطويل.

ويعتمد تأسيس الشركة الجديدة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وإكمال شروط اتفاقية الشراكة لإنشاء الشركة.