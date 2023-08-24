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سمو العقارية
سمو العقارية
سوق السعودية

أرباح "سمو العقارية" النصفية ترتفع لـ49.6 مليون ريال.. وتوصية بتوزيع أرباح نقدية 10%

توصية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1 ريال للسهم عن النصف الأول من 2023

دبي - العربية.نت
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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة "سمو العقارية" ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 9.12% في النصف الأول من 2023 إلى نحو 49.59 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 45.45 مليون ريال أرباحا في النصف الأول من 2022.

وقالت سمو العقارية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع صافي الأرباح في النصف الأول من 2023، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع إيرادات الشركة المتحققة من إدارة المشاريع العقارية بالإضافة إلى انخفاض التكاليف المتكبدة من الأعمال الإنشائية.

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وتراجعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من 2023، بنسبة 23.3% إلى 119.7 مليون ريال، مقابل 156.07 مليون ريال في النصف المقارن قبل عام.

قرر مجلس إدارة شركة "سمو العقارية" توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2023م بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الشركة، إن إجمالي مبلغ التوزيعات 37.5 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع 37.5 مليون سهم، بواقع 1 ريال للسهم.

وأضافت أن أحقية الأرباح يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2023م لمساهمي الشركة المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأوضحت أن تاريخ التوزيع يوم الاثنين 9 أكتوبر 2023م.

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