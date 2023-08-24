"سدافكو" تُعدل السنة المالية للشركة

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، عن عزمها تنفيذ تعديل نهاية السنة المالية للشركة إلى نهاية شهر ديسمبر من كل عام ميلادي بدلاً من نهاية شهر مارس.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنها ستقوم بإصدار قوائم مالية "مدققة" لسنة مالية قصيرة (تسعة أشهر)، والتي تبدأ من تاريخ 1 أبريل 2023م وتنتهي في 31 ديسمبر 2023م، خلال المهلة النظامية للنشر والتي تنتهي في 31 مارس 2024م.

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وأضافت أنه ابتداء من الربع الأول (المنتهي في 31 مارس 2024م) من العام الميلادي التقويمي 2024م، ستقوم سدافكو بإصدار جميع قوائمها المالية عن الفترات المالية لعام 2024م وما بعده بشكل طبيعي ومتوافق مع الأعوام الميلادية التقويمية، وخلال المُهل النظامية المنطبقة على الشركات التي تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر.

وأوضحت أنه لن يترتب على تنفيذ هذا التحول أية آثار سلبية على أداء الشركة المالي والتشغيلي.

جدير بالذكر أن الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت على تعديل المادة (48) من النظام الأساسي للشركة لتغيير نهاية السنة المالية للشركة إلى نهاية شهر ديسمبر من كل عام ميلادي بدلاً من نهاية شهر مارس.