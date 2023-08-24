"سيرا القابضة " تطرح 30% من "لومي" في "تداول السعودية"

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية، للطرح العام لشركة لومي للتأجير العاملة في مجال تأجير السيارات عن نية الشركة طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.

وأضافت في بيان أن لومي للتأجير حصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 27 مارس 2023م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها طرح 16.5 مليون سهم عادي تمثل 30% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 29 مارس2023م.

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وذكرت الشركة في نشرة الإصدار أن السعر النهائي للطرح سيعلن يوم 7 سبتمبر 2023 م، بعد عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات، والذي يستغرق بين 30 أغسطس و5 سبتمبر وتبدأ فترة اكتتاب الأفراد من 12 سبتمبر وتبدأ عملية التخصيص يوم 21 سبتمبر المقبل.

وقالت إن المساهم البائع سيستلم صافي متحصلات الطرح، وهو مجموعة "سيرا القابضة"المعروفة سابقا باسم مجموعة الطيار للسفر.

وتعمل لومي في مجال تأجير السيارات في المملكة وتقدم خدمات التأجير الطويل الأجل للعملاء في قطاع الشركات والقطاع الحكومي، وتقدم خدمات التأجير القصير الأجل وبيع السيارات المستعملة التي تم استخدامها في عمليات القطاعين، ولدى الشركة 33 فرعاً منها عدة فروع في مطارات المملكة.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 550 مليون ريال موزع على 55 مليون سهم بقيمة إسمية 10 ريالات للسهم.

وحددت الشركة الاكتتاب في الطرح عبر الفئات المشاركةو تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة التي تشارك فعليا في عملية بناء سجل الأوامر 16.50 مليون سهم عادي من أسهم الطرح تمثل 100%، وفي حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 14.85 مليون سهم بحد أدنى تمثل 90 % من إجمالي أسهم الطرح.

أما الفئة الثانية فهم المكتتبون الأفراد وتشمل الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري مع مؤسسة سوق مالية، وسوف يخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى 1.65 مليون سهم تمثل 10 % من أسهم الطرح.