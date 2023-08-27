مسؤول للعربية: "جدوى للاستثمار" تستثمر ملياري ريال خلال 12 شهرا

أكد رئيس الملكية الخاصة في جدوى للاستثمار إيلي الخوري، أن استحواذ جدوى للاستثمار على "قصة للعطور" الكويتية جاء بعد أن أظهرت الشركة الكويتية نموا سريعا في عامين فقط من حيث الإيرادات وفتح الفروع إلى جانب نيتها طرح أسهمها في السوق السعودية.

وأضاف الخوري في مقابلة مع " العربية" في استثمارات الملكية الخاصة دائما ما نبحث عن شركات لديها فرص نمو عالية عن طريق التوسع الجغرافي أو التوسع في الخدمات التي تقدمها ، ويهمنا توافر استعداد لرفع مستوى الحوكمة بالشركة خاصة إذا كان الاستحواذ على حصة أقلية.

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وتابع "بالنسبة لـ"قصة للعطور" فالشركة أثبتت نجاحا كبيرا عن طريق نمو سريع، ففتحت 48 فرعا خلال عامين، وحققت إيرادات بأكثر من 200 مليون ريال سعودي مقارنة بنحو 100 مليون ريال قبل عام، وأثبتت إدارة الشركة جدارتها بحكم أن قطاع العطور شديد المنافسة.

وقال "اتفقنا مع الشركاء في قصة على مبدأ طرح الشركة في سوق الأسهم السعودية، ولهذين السببين تم الاستحواذ على 35% من قصة للعطور.

وأضاف أن توقيت طرح "قصة للعطور" في السوق السعودية سيكون مبدئيا بحلول عام 2025، وحاليا نركز على دعم الشركة للتوسع في جميع بلدان الخليج العربي، وبنفس الوقت رفع مستوى الحوكمة لديها بما يتماشى مع متطلبات هيئة السوق المالية السعودية.

وقال إن خطة الطرح في السوق السعودية تتضمن طرح 30% من إجمالي أسهم "قصة للعطور" وستطرح جدوى للاستثمار 30% من حصتها وتستمر باقي مساهمتها إلى أن تتخارج كليا بعد عامين.

وأوضح أن "جدوى للاستثمار" سيكون لها دور في إدارة الشركة، ودائما عندما تستحوذ على حصة أقلية تحرص على الحصول على حقوق أقلية تضمن تحقيق عوائد لها كمستثمرين، وبالنسبة لحالة "قصة للعطور" تم الاتفاق مع الشركاء على جميع الحقوق التي تمكن جدوى من إحداث تأثير يتماشى مع متطلبات هيئة السوق المالية لنضمن نجاح الطرح العام".

وقال الخوري "خلال 12 شهرا مقبلة نستثمر نحو ملياري ريال في قطاعات استهلاكية، ومن هذه الاستثمارات "شركة قصة للعطور" وتوجد صفقتان سيتم الإعلان عنهما قريبا، واحدة في شهر سبتمبر والأخري في نوفمبر من العام الجاري".

وقال الخوري إن "جدوى للاستثمار" تستهدف ارتفاع الأصول تحت الإدارة بالملكية الخاصة إلى 7 مليارات ريال خلال 5 سنوات".

وحول خطط طرح شركات أخرى بجانب "قصة للعطور" قال الخوري "نحن بصدد إعداد شركتين لطرح العام في السوق السعودية، الأولى هي شركة "عيادات المسواك لطب الأسنان"، والشركة الثانية هي "تطبيق دبدوب" المتخصص في بيع الأعاب للأطفال، لكن يصعب تحديد التوقيت الزمني، فبجانب جهوزية الشركة للطرح فإنه يتطلب قبولا من أسواق المال، وتوقع أن يتم هذان الطرحان بين عامي"2025 و2026".