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شركة تام التنموية
شركة تام التنموية
سوق السعودية

"تام التنموية " تحصل على عقد بقيمة 29 مليون ريال من هيئة الأفلام

مدته 24 شهرا

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة تام التنموية عقد مشروع لصالح هيئة الأفلام بقيمة إجمالية تبلغ نحو 29 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية " اليوم الأحد إن العقد تم توقيعه بتاريخ بتاريخ 24 أغسطس2023، وكانت الترسية بتاريخ 29 أبريل الماضي، وبموجبه تقدم تام التنموية الخدمات الاستشارية والحلول الرقمية اللازمة لتصميم وتنفيذ مشروع لصالح هيئة الأفلام.

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وتصل مدة العقد 24 شهراً، وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي له بدءاً من الربع الرابع من العام المالي 2023.

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