سوق السعودية
"تدوير": تعيين "الأهلي المالية" مستشارا لإدارة ملف الانتقال للسوق الرئيسية
بعد قرار مجلس الإدارة في 13 أغسطس الجاري
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أعلنت شركة تدوير البيئة الأهلية "تدوير" عن تعيين شركة الأهلي المالية كمستشار مالي لإدارة ملف طلب الشركة الإنتقال إلى السوق الرئيسية في تداول السعودية.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنها ستعلن لمساهميها عن أي تطورات بهذا الخصوص، وذكرت أن الانتقال إلى السوق الرئيسية يخضع لموافقة السوق المالية السعودية ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات التي نصت عليها قواعد الإدراج.
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وأعلنت شركة تدوير البيئة الأهلية "تدوير" عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 13 أغسطس 2023 بالموافقة على انتقال الشركة من السوق الموازي (نمو) إلى السوق الرئيسي وتكليف الإدارة التنفيذية بإكمال الإجراءات ذات الصلة.
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