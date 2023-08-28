انخفاض أرباح "آل منيف " 10.47% إلى 10.54 مليون ريال في النصف الأول

تراجع صافي ربح شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات"آل منيف" بعد الزكاة والضرائب خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10.47% إلى 10.54 مليون ريال ، مقابل 11.77 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن إيرادات النصف الأول من العام الجاري انخفضت بنسبة 15.57% إلى 124.33 مليون ريال، مقابل 149.02 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

مادة اعلانية

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض في هامش ربح الوحدات ناتج عن انخفاض سعر البيع للمنتجات الرئيسية بمعدل أكبر من الانخفاض في تكلفة الشراء مما أدى إلى انخفاض هامش الربح لتلك المنتجات والتي تمثل النسبة العظمى من مبيعات الشركة مما أثر سلباً على مجمل الربح ومن ثم على صافي الربح.

وذكرت الشركة أنها اشترت قطع أراضي باجمالي قيمة بلغت 3 ملايين ريال بغرض إقامة مصنع لصناعة المدخلات الزراعية وفقاً لخطتها الخمسية.