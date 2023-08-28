اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات
آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات
سوق السعودية

انخفاض أرباح "آل منيف " 10.47% إلى 10.54 مليون ريال في النصف الأول

بسبب انخفاض سعر البيع للمنتجات الرئيسية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تراجع صافي ربح شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات"آل منيف" بعد الزكاة والضرائب خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10.47% إلى 10.54 مليون ريال ، مقابل 11.77 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن إيرادات النصف الأول من العام الجاري انخفضت بنسبة 15.57% إلى 124.33 مليون ريال، مقابل 149.02 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

مادة اعلانية

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض في هامش ربح الوحدات ناتج عن انخفاض سعر البيع للمنتجات الرئيسية بمعدل أكبر من الانخفاض في تكلفة الشراء مما أدى إلى انخفاض هامش الربح لتلك المنتجات والتي تمثل النسبة العظمى من مبيعات الشركة مما أثر سلباً على مجمل الربح ومن ثم على صافي الربح.

مجلس إدارة "مهارة" يقر توزيع 10% أرباحاً نقدية عن النصف الأول أسواق المال سوق السعودية مجلس إدارة "مهارة" يقر توزيع 10% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

وذكرت الشركة أنها اشترت قطع أراضي باجمالي قيمة بلغت 3 ملايين ريال بغرض إقامة مصنع لصناعة المدخلات الزراعية وفقاً لخطتها الخمسية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ارتفاع أسعار الكتب المدرسية الخارجية في مصر.. ما الأسباب؟ ارتفاع أسعار الكتب المدرسية الخارجية في مصر.. ما الأسباب؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط