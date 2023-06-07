اليوم.. إدراج "آل منيف للتجارة" في السوق الموازية " نمو"

أعلنت "تداول السعودية" اليوم عن إدراج شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات في السوق الموازية "نمو" برمز 9569.

وفي 23 مايو الماضي أعلنت شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة "آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات" في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية الطرح لعدد 760 ألف سهم عادي تمثل 20% من أسهم الشركة.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن سعر الطرح 70 ريالاً للسهم الواحد، وبلغت نسبة التغطية 143.4% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم الأحد الموافق 14 مايو 2023م وحتى يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023م.