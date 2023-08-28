"آيكتك" توقع عقدا لتوزيع منتجات "armatura" الأميركية حصريا في السعودية

اتفقت شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات "آيكتك" مع شركة "armatura" والتي تأسست في وادي السيلكون في أميركا على حصول شركة "آيكتك" على توزيع حصري لمنتجات " armatura" المتطورة في السوق السعودية .

وقالت "آيكتك" في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن ترسية العقد وتوقيعه تمت أمس الأحد بتاريخ 27 أغسطس الجاري، و ينص على توزيع وتطوير حصري لمنتجات شركة armatura وهي عبارة عن مجموعة من الحلول الأمنية المبتكرة عالمياً تدعم الأمن السيبراني و مكافحة سرقة واختراق البيانات و بيانات الاتصال المشفر و التحكم في الوصول البيومتري وإدارة الوقت والحضور والتعرف على الوجه وأتمتة المباني الذكية ، وحلول الذكاء الاصطناعي للصناعات المختلفة.

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وذكرت الشركة أن قيمة العقد تعتمد على قيمة المنتجات المشتراة في الفترة من 2023م و حتى 2025م قابله للتمديد،وتصل مدة العقد3 سنوات، وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي الإيجابي لهذه الاتفاقية في نهاية الربع الرابع من عام 2023م.