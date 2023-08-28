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شركة تقدم العالمية للاتصالات آيكتك
شركة تقدم العالمية للاتصالات آيكتك
سوق السعودية

"آيكتك" توقع عقدا لتوزيع منتجات "armatura" الأميركية حصريا في السعودية

مدته 3 سنوات

دبي - العربية.نت
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اتفقت شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات "آيكتك" مع شركة "armatura" والتي تأسست في وادي السيلكون في أميركا على حصول شركة "آيكتك" على توزيع حصري لمنتجات " armatura" المتطورة في السوق السعودية .

وقالت "آيكتك" في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن ترسية العقد وتوقيعه تمت أمس الأحد بتاريخ 27 أغسطس الجاري، و ينص على توزيع وتطوير حصري لمنتجات شركة armatura وهي عبارة عن مجموعة من الحلول الأمنية المبتكرة عالمياً تدعم الأمن السيبراني و مكافحة سرقة واختراق البيانات و بيانات الاتصال المشفر و التحكم في الوصول البيومتري وإدارة الوقت والحضور والتعرف على الوجه وأتمتة المباني الذكية ، وحلول الذكاء الاصطناعي للصناعات المختلفة.

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وذكرت الشركة أن قيمة العقد تعتمد على قيمة المنتجات المشتراة في الفترة من 2023م و حتى 2025م قابله للتمديد،وتصل مدة العقد3 سنوات، وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي الإيجابي لهذه الاتفاقية في نهاية الربع الرابع من عام 2023م.

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