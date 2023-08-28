"جبل عمر" تتسلم رخصة تشغيل البرج الأول في مشروعها بمكة
توقعت أثرا ماليا إيجابيا على إيرادات 2023
أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن استلامها اليوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023م رخصة وزارة السياحة لتشغيل البرج الأول من فندق جبل عمر جميرا بتصنيف خمسة نجوم، والذي يضم 263 غرفة وجناحا ذات طراز فخم وعصري، ومطعما ومقهى وغرف اجتماعات وخدمة رجال الأعمال ومصلى ومركز لياقة بدنية.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن فندق جبل عمر جميرا مكون من 4 أبراج، يضم كل منها 19 طابقا، وتعمل الشركة حالياً على تسليم الأبراج المتبقية للمشغّل واستكمال الإجراءات اللازمة للحصول على تصاريح الجهات المعنية لتشغيلها.
وذكرت أن هذه الخطوة تعتبر استكمالاً لتنفيذ خطة التحول الاستراتيجية التي تمكن الشركة من مواكبة أهداف رؤية المملكة 2030 وتعزيز مستوى الجودة في قطاع السياحة والضيافة بالمملكة العربية السعودية، وتوقعت أن يكون لتشغيل الفندق أثر مالي إيجابي على إيرادات الشركة خلال العام 2023م.
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