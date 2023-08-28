"سينوبك" الصينية: مهتمون بمشروع الغاز الصخري السعودي "الجافورة"

قال يو باوكاي رئيس سينوبك الصينية اليوم الاثنين إن شركته مهتمة بالمشاركة في مشروع الغاز الصخري السعودي "الجافورة".

وأضاف في إفادة صحفية عن نتائج الأعمال في هونغ كونغ بعد إعلان الشركة عن انخفاض الأرباح المؤقتة بنسبة 20% أن الشركة ليست مهتمة بالاستحواذ على مصفاة شركة شل أو مصنع للبتروكيماويات في سنغافورة.

مادة اعلانية

وجاءت تصريحات باوكاي التي لم يذكر فيها أي تفاصيل بعد أن أبلغت مصادر "رويترز" الأسبوع الماضي بأن "سينوبك" كانت من بين الشركات التي تواصل معها "غولدمان ساكس" لمراجعة أصول شل في سنغافورة.

ويأتي هذا بالتوافق مع تقرير سابق لوكالة رويترز أفاد بأن شركتي سينوبك وتوتال إنيرجيز تجريان مناقشات منفصلة مع شركة أرامكو السعودية للنفط للاستثمار في مشروع الجافورة، وهو أكبر مشروع لتطوير الغاز الصخري خارج الولايات المتحدة، باحتياطيات تقدر بنحو 200 تريليون قدم مكعب من الغاز الخام.

وقال يو أيضا إن "سينوبك" كانت إحدى الشركات العالمية التي دعتها الحكومة السريلانكية لبناء مصفاة هناك، وإن الشركة تدرس الأمر حاليا.

واختارت سريلانكا شركتي سينوبك وفيتول لتجارة السلع الأساسية ضمن عدد محدود من الشركات ليصبحتا مستثمرتين محتملتين في مصفاة مقترحة مخصصة للتصدير في هامبانتوتا.

ومن المقرر أن تبدأ "سينوبك" بشكل منفصل تشغيل أعمال بيع الوقود بالتجزئة في سريلانكا الشهر المقبل.

وأضاف يو أنه بالنسبة للاستثمار المستقبلي في مصافي التكرير، سواء في الشرق الأوسط أو سنغافورة أو سريلانكا، ستقيم "سينوبك" الموارد والأسواق في تلك المنطقة المستهدفة وتقارن بينها لتحديد أيها أكثر قدرة على المنافسة.