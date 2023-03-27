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منشأة للطاقة تابعة لشركة سينوبك الصينية
منشأة للطاقة تابعة لشركة سينوبك الصينية
نفط وغاز

سينوبك الصينية: سنستكشف الفرص المتاحة في السعودية

تمتلك أكبر شركة تكرير نفط في آسيا حصة في مصفاة بالمملكة

هونغ كونغ – رويترز
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قالت شركة سينوبك الصينية، أكبر شركة لتكرير النفط في آسيا اليوم الاثنين إنها ستستكشف بدأب الفرص المتاحة في السعودية، حيث تمتلك شركة النفط والغاز الحكومية العملاقة بالفعل حصة في مصفاة.

أدلى رئيس سينوبك ما يونغ شنغ بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يأتي هذا بعدما أعلنت الشركة انخفاضا بواقع 6.9% في صافي أرباحها للعام الماضي إلى 66.3 مليار يوان (9.65 مليار دولار)، استنادا إلى معايير المحاسبة الصينية، مقابل 71.21 مليار يوان (10.37 مليار دولار) في 2021.

وتخطط سينوبك لإنتاج 280.23 مليون برميل من النفط الخام، و12918 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي خلال عام 2023.

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