"السيف غاليري" توزع 10% أرباحا نقدية عن الربع الثاني

أعلنت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري" عن توزيع أرباح نقدية بواقع 10 هللات للسهم عن الربع الثاني من العام المالي 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن إجمالي التوزيعات 35 مليون ريال وعدد الأسهم المستحقة 350 مليون سهم بواقع 10 هللات للسهم تعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

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أوضحت أحقية الأرباح تكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنھایة تداول يوم الخميس 5 أكتوبر 2023 المقیدین في سجل المساھمین لدى مركز إيداع الأوراق المالیة "إيداع" في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاريخ الاستحقاق، وتاريخ التوزيع،وتاريخ التوزيع 17 أكتوبر 2023.

وذكرت أنه بالنسبة للمستثمرین غیر المقیمین، تخضع التوزیعات النقدیة التي یتم تحویلھا عن طریق الوسیط المالي المقیم أو عند قیدھا في حسابهم لضریبة الاستقطاع بنسبة 5% وفقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضریبي والمادة (63) من لائحتھا لتنفیذیة.