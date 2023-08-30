بنك الخليج الكويتي يرفع رأس ماله بـ 85 مليون دولار

أعلن بنك الخليج الكويتي، اليوم الأربعاء، حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي على زيادة رأسماله المصدر والمدفوع بنحو 26.1 مليون دينار (84.72 مليون دولار).

وقال بنك الخليج في بيان للبورصة الكويتية إن الزيادة ستكون من خلال إصدار 260.87 مليون سهم جديد، يتم طرحها للاكتتاب العام، مع حق أولوية للمساهمين.

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وسيتم الطرح على أساس القيمة الاسمية للسهم، أي مئة فلس، مضافا إليها علاوة إصدار 130 فلسا.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة سيترتب عليها "زيادة قاعدة رأسمال البنك بنحو 60 مليون دينار".

وأكد أن زيادة رأس المال ستؤدي إلى "تعزيز نسب كفاية رأس المال الرقابية للبنك".