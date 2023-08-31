اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد اليابان

بنك اليابان يلمح لاحتمالية تغيير سياسته النقدية المتساهلة أوائل 2024

"من السابق لأوانه تشديد السياسة النقدية"

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال عضو في مجلس إدارة بنك اليابان ناوكي تامورا، إنه من السابق لأوانه تشديد السياسة النقدية حاليا لأن الزيادات الأخيرة في التضخم، في الغالب جاءت مدفوعة بارتفاع تكاليف الاستيراد بدلا من مكاسب الأجور.

وأضاف المسؤول الياباني أن تشديد السياسة النقدية قبل أن يتزامن ارتفاع التضخم مع زيادة في الأجور من شأنه أن يضر الطلب المحلي وأرباح الشركات، محذرا من عدم اليقين بشأن توقعات التعافي الاقتصادي في اليابان.

روسيا تناقش مع "أوبك +" إمكانية تمديد العمل بتخفيض صادراتها من النفط طاقة نفط روسيا روسيا تناقش مع "أوبك +" إمكانية تمديد العمل بتخفيض صادراتها من النفط
مادة اعلانية

ويأمل تامورا أن يكون لدى بنك اليابان المزيد من الوضوح حول ما إذا كانت اليابان قادرة على تحقيق مستهدف التضخم بشكل مستدام في الفترة ما بين يناير إلى مارس من العام المقبل، وذلك من خلال بيانات الأجور والأسعار التي ستصدر حينها.

وعلى الرغم من أن التضخم يتجاوز مستهدف التضخم البالغ 2%، فقد تعهد بنك اليابان بالحفاظ على أسعار فائدة منخفضة للغاية حتى يكون هناك المزيد من الأدلة على إمكانية الحفاظ على هذا المستوى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"الصحة العالمیة" و"الصليب الأحمر" تقطعان الدعم عن مستشفيات أفغانية "الصحة العالمیة" و"الصليب الأحمر" تقطعان الدعم عن مستشفيات أفغانية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط