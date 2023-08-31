استقرار معدل التضخم في أوروبا عند 5.3% خلال أغسطس

استقر معدل التضخم في منطقة اليورو دون تغيير عند 5.3% في أغسطس.

وجاءت قراءة الشهر الحالي أسوأ من توقعات المحللين بتراجع التضخم إلى 5.1%.

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تسارع التضخم مجددا في إسبانيا إلى 2.6% خلال أغسطس

وقد تراجع معدل التضخم الأساسي من 5.5% في يوليو إلى 5.3% في أغسطس وهو ما جاء متماشيا مع التوقعات.

ويعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه في 14 سبتمبر المقبل مع وجود انقسام بين الأعضاء حول رفع أسعار الفائدة مرة أخرى أو الحفاظ عليها دون تغيير.