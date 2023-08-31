اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
تضخم

استقرار معدل التضخم في أوروبا عند 5.3% خلال أغسطس

البنك المركزي الأوروبي يعقد اجتماعه في 14 سبتمبر المقبل

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استقر معدل التضخم في منطقة اليورو دون تغيير عند 5.3% في أغسطس.

وجاءت قراءة الشهر الحالي أسوأ من توقعات المحللين بتراجع التضخم إلى 5.1%.

مادة اعلانية

تسارع التضخم مجددا في إسبانيا إلى 2.6% خلال أغسطس

وقد تراجع معدل التضخم الأساسي من 5.5% في يوليو إلى 5.3% في أغسطس وهو ما جاء متماشيا مع التوقعات.

ويعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه في 14 سبتمبر المقبل مع وجود انقسام بين الأعضاء حول رفع أسعار الفائدة مرة أخرى أو الحفاظ عليها دون تغيير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"الصحة العالمیة" و"الصليب الأحمر" تقطعان الدعم عن مستشفيات أفغانية "الصحة العالمیة" و"الصليب الأحمر" تقطعان الدعم عن مستشفيات أفغانية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط