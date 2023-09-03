"أداني" الهندية تستنكر تقريرا أفاد باستخدامها أموالا "غامضة" للاستثمار

قالت مجموعة أداني الهندية إن أسهمها وبياناتها المالية لم تتأثر بعد أيام من إعلان مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، وهو منظمة إعلامية غير ربحية، أن شركاء تجاريين للمجموعة استخدموا أموالا "غامضة" للاستثمار في الأسهم.

وأضافت المجموعة أن "التقارير المضللة" لم يكن لها تأثير يذكر على أدائها، مشددة على أنها لم تخالف القانون قط.

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وسلطت المجموعة الضوء على الاستثمارات التي نفذتها كيانات، مثل جهاز قطر للاستثمار و"جي.كيو.جي بارتنرز"، مضيفة أنها لا تزال ملتزمة بجذب المستثمرين ضمن برنامجها الرأسمالي الذي بدأ في عام 2016 ويستمر عشر سنوات، وفق وكالة "رويترز".

وذكر مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، يوم الخميس، أن ملايين الدولارات استُثمرت في أسهم مجموعة أداني المطروحة للتداول العام من خلال صناديق في موريشيوس على نحو يخفي تورط شركاء تجاريين يزعم ارتباطهم بالمجموعة الهندية.

وقالت المجموعة، التي يسيطر عليها الملياردير جوتام أداني، إنها ترفض رفضا قاطعا ما وصفتها بالادعاءات المذكورة في تقرير مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد "بمجملها".

وانخفضت أسهم مجموعة أداني يوم الخميس وسط تجدد المخاوف بشأن حوكمة الشركة. لكن أسهم المجموعة أغلقت على ارتفاع يوم الجمعة.

وخسرت الشركات التابعة لمجموعة أداني أكثر من 100 مليار دولار من قيمتها السوقية في وقت سابق من هذا العام، بعد أن أثارت شركة هيندنبيرغ للأبحاث ومقرها الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني مخاوف بخصوص الحوكمة، وأشارت إلى أن المجموعة استخدمت الملاذات الضريبية بصورة غير سليمة.