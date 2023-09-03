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شعار شركة الزامل للاستثمار الصناعي
سوق السعودية

"الزامل للصناعة" توصي باستخدام الاحتياطي النظامي لإطفاء الخسائر المتراكمة

قيمة خسائر الشركة المتراكمة تبلغ 169.3 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الزامل للاستثمار الصناعي السعودية، عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للموافقة على استخدام الاحتياطي النظامي البالغ 180 مليون ريال لإطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة للشركة.

وأضافت "الزامل للصناعة" أن قيمة خسائر الشركة المتراكمة تبلغ 169.3 مليون ريال، تمثل 28.2% من رأس المال، وذلك وفقاً للقوائم المالية كما في 30/06/2023م.

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وقالت إنه سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد وتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

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