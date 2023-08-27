"الزامل للصناعة" تعلن بلوغ خسائرها المتراكمة 28.2% من رأس المال

أعلنت شركة الزامل للاستثمار الصناعي السعودية عن بلوغ خسائرها المتراكمة 28.2% من رأس المال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول" السعودية إن مقدار الخسائر المتراكمة بلغ 169.3 مليون ريال، بنسبة 28.2% من رأس المال.

مادة اعلانية

وحول الأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر قالت "الزامل للصناعة" إنه بغرض الامتثال للمعايير الدولية للتقارير المالية، فقد تم احتساب مخصص استثنائي بمبلغ 162.8 مليون ريال للمخزون التالف وخسائر انخفاض قيمة الممتلكات والمصانع والمعدات بقيمة 8.2 مليون ريال نتيجة اندلاع الحريق الذي وقع في 3 مارس 2023م في أحد مصانع شركة الزامل للمكيفات والأجهزة المنزلية (إحدى الشركات التابعة) والذي من المتوقع استرجاعه خلال الربع الثالث أو الرابع من عام 2023م.

وسيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.

وذكرت الشركة أن لديها غطاء تأميني شامل للتقليل من مخاطر الخسائر الناجمة عن الحريق. وقد تقدمت بمطالبات التعويض، وهي على ثقة من أن التسوية من شركة التأمين ستكون كافية لتغطية الخسائر الناجمة عن الحريق، وبالتالي سيتم تقليل الخسائر المتراكمة.