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سوق السعودية

"الصقر للتأمين" تدرس خطة بديلة بعد رفض الاندماج مع "اتحاد الخليج"

قررت تعيين مستشار مالي لتقديم الدراسة

دبي - العربية.نت
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قرر مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني البدء في دراسة الخطة البديلة بعد تصويت الجمعية العامة غير العادية بعدم الموافقة على عملية الاندماج مع "اتحاد الخليج الأهلية".

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأثنين، إن الخطة البديلة تشمل رفع رأس مال الشركة للحد النظامي المطلوب وتعزيز هامش الملاءة للحد الأدنى المطلوب، على أن يتم تعيين مستشار مالي لتقديم دراسة مستعجلة بهذا الخصوص.

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كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر للتأمين التعاوني (الاجتماع الثاني) قررت عدم الموافقة على العرض المقدم من شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني لدمج الشركتين.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن العمومية رفضت العرض المقدم من شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني لدمج شركة الصقر للتأمين التعاوني في شركة اتحاد الخليج الأهلية وفقاً لأحكام المواد (225) و (227) و(228) و(229) من نظام الشركات، من خلال إصدار 16.12 مليون سهم جديد في شركة اتحاد الخليج الأهلية مقابل كامل أسهم رأس مال شركة الصقر للتأمين التعاوني.

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