موانئ دبي العالمية تعتزم طرح صكوك خضراء مقومة بالدولار

أظهرت وثيقة مصرفية، اليوم الاثنين، أن شركة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" المملوكة لحكومة دبي تعتزم طرح أول صكوك خضراء مقومة بالدولار لأجل عشر سنوات بعد اجتماعات تجريها مع مستثمرين اليوم وغدا.

وكلفت شركة موانئ دبي العالمية بنوك سيتي ودويتشه بنك وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد بدور مديري الدفاتر المشتركين في بيع الصكوك وفق "رويترز".

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وقبل أيام اتفقت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) - ومجموعة إيفياب التركية على تأسيس شراكة استراتيجية في أسهم الملكية بين "ميناء دي بي ورلد ياريمجا" وميناء إيفياب.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان يوم الثلاثاء 29 أغسطس الماضي، إنه بعد إتمام الصفقة، ستمتلك مجموعة موانئ دبي العالمية 58% من ميناء إيفياب وستمتلك مجموعة إيفياب 42% من "ميناء دي بي ورلد ياريمجا"، وستحمل الشركة الجديدة اسم "دي بي ورلد إيفياب" وتخضع الصفقة للموافقات التنظيمية اللازمة.