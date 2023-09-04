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نولجنت
شبكة المعرفة للحاسب الآلي"نولجنت"
سوق السعودية

"نولجنت" تتحول إلى الخسارة بـ4.63 مليون ريال في النصف الأول

مع انخفاض رخص البرامج الجديدة ذات الربحية العالية

دبي - العربية.نت
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تحولت شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي"نولجنت" إلى الخسارة في النصف الأول من العام الجاري بقيمة 4.63 مليون ريال مقابل صافي ربح 4.27 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن إيرادات النصف الأول من العام تراجعت بنسبة 17.18%، إلى 25.1 مليون ريال مقابل 30.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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وذكرت الشركة أن التحول إلى الخسارة يعود إلى انخفاض رخص البرامج الجديدة والتي تتميز بربحية عالية، حيث إن مبيعات هذه البرامج لا تسير بوتيرة منتظمة خلال العام.

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وأشارت إلى زيادة فريق المبيعات كي يدعم خطة الشركة في التوسع والنمو، وبيع المنتجات الجديدة.

وعزت زيادة المصاريف التشغيلية والتي انعكس أثرها على الخسارة، إلى الاستثمار في بعض الشركات التابعة في مرحلة الإنفاق، بتكلفة 2.9 مليون ريال،والتي لم تبدأ في تحقيق إيرادات في النصف الأول من 2023م.

وذكرت الشركة أنها حققت خلال الفترة المماثلة من العام السابق دخلا غير متكرر بقيمة 2.76 مليون ريال وهو عبارة عن أرباح بيع استثمار في شركة تابعة وارباح بيع موجودات مالية.

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